За шоколадку Катя заплатила 6 монет по 2 рубля И одну монету в 5 рублей !Сколько стоила шоколадка?

Математика

За шоколадку Катя заплатила 6 монет по 2 рубля И одну монету в 5 рублей !Сколько стоила шоколадка?

Автор: Гость