За шоколадку Катя заплатила 6 монет по 2 рубля И одну монету в 5 рублей !Сколько стоила шоколадка?
Математика
За шоколадку Катя заплатила 6 монет по 2 рубля И одну монету в 5 рублей !Сколько стоила шоколадка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*2=12 12+5=17 монет ответ:17 рублей соит одна шоколадка
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