Задача номер 6, 7. нажмите на фотографию.
Математика
Задача номер 6, 7. нажмите на фотографию.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1000÷20=50 д. Ответ: хватит на 50 дней.
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