Задача по химии Вычислите массу уксусной кислоты, которую можно получить окисл??нием 56 л (н.у.) бутана с выходом 45%.

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Для начала запишем уравнение реакции: 2C4H10 + 5O2 → 4CH3COOH + 2H2O Условия : При нагревании и присутствии катализатора Из уравнения видим, что из двух молей бутана получается 4 моля кислоты, то есть в два раза больше молей, чем было бутана. 1 моль любого газа занимает объем 22.4 литра (при н. у.) , значит 56 литров - это 56/22,4 = 2,5 моля бутана. Значит, получится 2.5 х 2 = 5 молей уксусной кислоты. Моль уксусной кислоты имеет массу 60 г/моль. Тогда масса 2.5 молей равна 5*60 = 300 г Это теоретический выход. Учитывая, что выход равен 60%, масса реально полученной кислоты равна 300 х 0,6 = 180 г А дальше находим массу раствора по пропорции 100 г раствора содержат 90 г кислоты Х г -----------------------------180 г кислоты X = 100*180/90 = 200 г раствора.