Задача по химии Вычислите массу уксусной кислоты, которую можно получить окисл??нием 56 л (н.у.) бутана с выходом 45%.

Химия
Задача по химии Вычислите массу уксусной кислоты, которую можно получить окисл??нием 56 л (н.у.) бутана с выходом 45%.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала запишем уравнение реакции:  2C4H10 + 5O2 → 4CH3COOH + 2H2O  Условия : При нагревании и присутствии катализатора  Из уравнения видим, что из двух молей бутана получается 4 моля кислоты, то есть в два раза больше молей, чем было бутана. 1 моль любого газа занимает объем 22.4 литра (при н. у.) , значит 56 литров - это 56/22,4 = 2,5 моля бутана.  Значит, получится 2.5 х 2 = 5 молей уксусной кислоты.  Моль уксусной кислоты имеет массу 60 г/моль.  Тогда масса 2.5 молей равна 5*60 = 300 г  Это теоретический выход.  Учитывая, что выход равен 60%, масса реально полученной кислоты равна 300 х 0,6 = 180 г  А дальше находим массу раствора по пропорции  100 г раствора содержат 90 г кислоты  Х г -----------------------------180 г кислоты  X = 100*180/90 = 200 г раствора.
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