Задача под буквой (б)
Математика
Задача под буквой (б)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40х9=360кг(ящ) 2) 90х6=54кг(тюков) 3) 3ц=300кг,значит 360+540=900 кг;4) 900:300=3 раза поднимется в гору подъемник
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