Помогите решить задачу уровнением: Для путешествия по реке отряда в 46 человек пр??готовили шестиместные и четырёхместные лодки. Сколько было тех и других лодок,если отряд разместился в 10 лодках и свободных мест в них не оста...

Математика
Помогите решить задачу уровнением: Для путешествия по реке отряда в 46 человек пр??готовили шестиместные и четырёхместные лодки. Сколько было тех и других лодок,если отряд разместился в 10 лодках и свободных мест в них не осталось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-6местные лодки 10-х-4местные лодки 6х(человек)-в 6местной лодке 4(10-х)(человек)-в 4местной лодке 6х+4(10-х)=46 6х+40-4х=46 2х=46=40 2х=6 х=6:2 х=3(л)-6местные 10-3=7-4местные 3*6+7*4=46
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