Помогите решить задачу уровнением: Для путешествия по реке отряда в 46 человек пр??готовили шестиместные и четырёхместные лодки. Сколько было тех и других лодок,если отряд разместился в 10 лодках и свободных мест в них не оста...

Математика

Помогите решить задачу уровнением: Для путешествия по реке отряда в 46 человек пр??готовили шестиместные и четырёхместные лодки. Сколько было тех и других лодок,если отряд разместился в 10 лодках и свободных мест в них не осталось?

Автор: Гость