помогите!!! мастер изготовливает 25 час а его ученик 15 сколько часов они работали вместе если изготовили 320 деталей?
Математика
помогите!!! мастер изготовливает 25 час а его ученик 15 сколько часов они работали вместе если изготовили 320 деталей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25х+15х=320 40х=320 х=320:40=8 часов
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