Переведите срочно плисс

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Режиссёр фильма «Боевой Конь» - знаменитый Стивен Спилберг. Фильм является экранизацией популярного романа Майкла Морпурго. Как вы можете понять, этот фильм о войне. Спилберг сделал его для широкой аудитории, за исключением детей в возрасте до 13 лет, из-за присутствия в фильме сцен насилия. В главных ролях снимаются такие актёры, как Питер Маллан, Джереми Ирвин, Эмили Уотсон. Идея фильма бессмертна, она повествует об ужасе войны, на которой погибают и люди и животные. Фильм начинается на маленькой ферме в Англии. Мы встречаемся с юным Альбертом Нарракотт, его суровым отцом – Тедом, и Роуз – его трудолюбивой, любящей и заботливой матерью. Хоть семья и не имела много денег, отец покупает красивого жеребца – Джо. Альберт и Джо становятся хорошими друзьями. Затем начинается Первая Мировая Война и Тед продаёт коня армии. Следующая часть фильма повествует о том, что происходило с конём на войне. В фильме очень реалистично представлены сцены той ужасной войны, показаны её ужас и жестокость. Джо встречаются несколько хозяев, англичанин и немец, его жизнь, как и жизнь других жеребцов всегда в опасности, работа, которую проделывают люди и животные кажется почти невозможной. В этой части картины очень много сильных сцен. Иногда это больно - наблюдать за приключениями Джо, особенно для молодой публики. Но всё же Спилберг наделяет свой фильм счастливым концом, который позволяет сделать такую историю смотрибельной. В сравнении с множеством других боевых коней Джо оказался настоящим везунчиком. В итоге, Альберт и Джо встречаются и вместе возвращаются домой. Режиссёр не боится показаться сентиментальным, его фильм исполнен глубокого смысла и является хорошей пищей для ума. Большое количество кинозрителей уверены, что им понравится эта талантливая работа.
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