Со словом подарок образуй от этого слова однокоренные слова с разными приставкам??

Русский язык
Со словом подарок образуй от этого слова однокоренные слова с разными приставкам??
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Гость:
РАЗдарить, ПЕРЕдарить, Одарить, ЗАдарил
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