Переведите пж текст прошу умоляю дою много баллов , до 10 вечера переведите пж

Гость: Гость:

Странный опыты Я только что вернулась с поездки в Лондоне с моей семьей.мне очень сильно она понравилась!Но что то очень странное случилась пока мы были там.Однажды мы были у мраморной арки и решили поехать на лондонском автобусе.Несколько секунд спустя автобус приехал.Я был так рад:это был старинный,красный,двух-этажный автобус!Он был под номером 7,моим счастливым номером,и мы запрыгнули в него.Здесь были только 2 путешествующие пожилые женщины;одна мне улыбнулась.Автобус поехал через странную часть Лондона.Там было только несколько машины и все улицы,дома и даже люди выглядели старинными.Автобус нигде не останавливался.10 Минут спустя мы опять мыли у мраморной арки.Мы вышли из автобуса и пошли в наш отель.Менеджер на ресепшене дал нам ключ от нашего номера.Вы были где нибудь в хорошем месте сегодня?-спросила она.Мой пап рассказал ей о нашем туре на автобусе номер 7.Она выглядела удивленно.Это очень странно,сказала она.автобус номер 7 не ездеет с 1958 года!