Поезд проехал 690 км. Первые 8 часов он ехал со скоростью 70 км\ч. остальную часть пути он проехал за 2 часа. С какой скоростью проехал поезд остальную часть пути?
Математика
Поезд проехал 690 км. Первые 8 часов он ехал со скоростью 70 км\ч. остальную часть пути он проехал за 2 часа. С какой скоростью проехал поезд остальную часть пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70*8-560км со скорость 70 кмч 690-560=130км 130/2=65кмч остальная часть пути
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