Поезд проехал 690 км. Первые 8 часов он ехал со скоростью 70 км\ч. остальную часть пути он проехал за 2 часа. С какой скоростью проехал поезд остальную часть пути?

Математика

Поезд проехал 690 км. Первые 8 часов он ехал со скоростью 70 км\ч. остальную часть пути он проехал за 2 часа. С какой скоростью проехал поезд остальную часть пути?

Автор: Гость