Написать 15 сложных слов и 15 с чередующимся корнем
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Написать 15 сложных слов и 15 с чередующимся корнем
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Сложные слова: пылесос, древнерусский, самосвал, разноцветные, тысячелетний, двухэтажный, шестьдесят, восемьсот, краснощёкий, первоцвет, крупногабаритный, нижеподписавшиеся, великомученик, труднодоступные, светло-зелёный, юго-восточный. С чередованием: прилагательное, предположение, замирает, вымерли, растирание, вытер, набирать, наберу, раздирать, заперли, выпирает, выжигание, разжёг, застилать, постели, проросли, растущие, выращивать.
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