Помогите пожалуйста перевести текст))) должен быть литературный перевод)) умоляю!!! Не из переводчика!!!

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Мерлин одна из самых притягательных фигур в британской мифологии. Он был волшебником, поэтом, учителем и советником для королей. Его история полна тайн и волшебства. Сегодня, мы представляем себе Мерлина как мудрого старца, с бородой и в мантии, обладавшего магическими силами. Древние мифологи описывают его как получеловека: сына женщины и демона, умеющего перевоплощаться в птицу или облако. В шестом веке Короли Британии сражались в грандиозных боях против врагов-иноземцев. Весть об интеллекте и магических способностях Мерлина достигла Короля Утэра и он сделал его своим советником. В один из дней у Мэрлина было видение, что сын Короля, Артур, находится в большой опасности. Мерлин посоветовал Королю отправить сына жить в лес. Как только юный Артур подрос, Мерлин стал его защитником и учителем. После смерти Утэра знатные люди страны стали сражаться между собой за трон. Дабы положить конец всем распрям Мэрлин придумал конкурс за трон короля. Он водрузил волшебный меч, Экскалибур, в большой камень и сказал, что сумевший вызволить меч из камня и есть настоящий Король. Сильнейшие люди страны пытались освободить меч, но у них ничего не вышло. Затем, Артур, искавший меч для местного турнира, увидел его и вытащил без особых усилий. Он стал Королём и назначил Мерлина своим специальным советником. До сих пор люди гадают, был ли Мэрлин чем-то большим, чем просто одной из сказок средневековья. Настоящий или нет, Мэрлин продолжает очаровывать людей каждый раз, как они услышат его историю!