Задача в магазин привезли 27 коробок черешни это в 3 раза больше чем вишни сколько коробок с вишней привезли в магазин ? решается с помощью умножения

Математика

Задача в магазин привезли 27 коробок черешни это в 3 раза больше чем вишни сколько коробок с вишней привезли в магазин ? решается с помощью умножения

Автор: Гость