Задача в магазин привезли 27 коробок черешни это в 3 раза больше чем вишни сколько коробок с вишней привезли в магазин ? решается с помощью умножения
Математика
Задача в магазин привезли 27 коробок черешни это в 3 раза больше чем вишни сколько коробок с вишней привезли в магазин ? решается с помощью умножения
Ответ(ы):
Гость:
Какой умножение? через деление 27/3 = 9 коробок вишни
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