Задачи 5,6. Помогите,пожалуйста)

Физика
Задачи 5,6. Помогите,пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
DC/OC = OB/CB. Или (vзΔt)/H = (vcΔt)/√{H2 + (vcΔt)2} , мы получили уравнение с одной неизвестной  vc . После несложных математических преобразований получим искомую скорость самолета: vc = vзН/√{H2 − (vзΔt)2} .  Ответ: скорость самолета равна  vc = vзН/√{H2 − (vзΔt)2} .
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