Задачи 5,6. Помогите,пожалуйста)
Физика
Задачи 5,6. Помогите,пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
DC/OC = OB/CB. Или (vзΔt)/H = (vcΔt)/√{H2 + (vcΔt)2} , мы получили уравнение с одной неизвестной vc . После несложных математических преобразований получим искомую скорость самолета: vc = vзН/√{H2 − (vзΔt)2} . Ответ: скорость самолета равна vc = vзН/√{H2 − (vзΔt)2} .
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