Задачи на уравнивание . для занятий художественным творчеством ребята соьрали би??лиотечку из 34 книг и разместили их на трёх полках . на верхней -книги пьо рисованию . на средней книги по рукоделию ; из на 6 меньше , чем кни п...

Математика
Задачи на уравнивание . для занятий художественным творчеством ребята соьрали би??лиотечку из 34 книг и разместили их на трёх полках . на верхней -книги пьо рисованию . на средней книги по рукоделию ; из на 6 меньше , чем кни по рисованию . на нижней полке - книги по лепке ; из на 5 меньше , чем книг по рукоделию . Сколько в библиотечке книг По каждому виду творчества ? Задачи на уравнивание!!! заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По лепке Х, по рукоделию Х+5, по рисованию Х+5+6= Х+11. Всего 3Х+16=34. 3Х=18. Х=6. Ответ 6 по лепке, 11 по рукоделию, 17 по рисованию.
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