Задачи на уравнивание . для занятий художественным творчеством ребята соьрали би??лиотечку из 34 книг и разместили их на трёх полках . на верхней -книги пьо рисованию . на средней книги по рукоделию ; из на 6 меньше , чем кни п...

Математика

Задачи на уравнивание . для занятий художественным творчеством ребята соьрали би??лиотечку из 34 книг и разместили их на трёх полках . на верхней -книги пьо рисованию . на средней книги по рукоделию ; из на 6 меньше , чем кни по рисованию . на нижней полке - книги по лепке ; из на 5 меньше , чем книг по рукоделию . Сколько в библиотечке книг По каждому виду творчества ? Задачи на уравнивание!!! заранее спасибо

Автор: Гость