Задачи по математике за третий класс. в нашем хозяйстве 20 птиц. четвёртую часть их составляют утки. кур на 7 больше,чем уток. остальные птицы- гуси. Придумайг и запиши вопрос задачи так, чтобы она решалась в три действия . Зап...
Математика
Задачи по математике за третий класс. в нашем хозяйстве 20 птиц. четвёртую часть их составляют утки. кур на 7 больше,чем уток. остальные птицы- гуси. Придумайг и запиши вопрос задачи так, чтобы она решалась в три действия . Запиши решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос: Сколько гусей в хозяйстве? 1)20:4*1=5 штук- утки 2)5+7=12 штук- куры 3)20-5-12=3 штуки- гуси Ответ: 3 гуся
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