Задачи по математике за третий класс. в нашем хозяйстве 20 птиц. четвёртую часть их составляют утки. кур на 7 больше,чем уток. остальные птицы- гуси. Придумайг и запиши вопрос задачи так, чтобы она решалась в три действия . Зап...

Математика

Задачи по математике за третий класс. в нашем хозяйстве 20 птиц. четвёртую часть их составляют утки. кур на 7 больше,чем уток. остальные птицы- гуси. Придумайг и запиши вопрос задачи так, чтобы она решалась в три действия . Запиши решение.

Автор: Гость