Задание 41 не понимаю
Математика
Задание 41 не понимаю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там не все примеры поэтому прост объясню допустим у тебя карточки: 1) 5+7 2)6+3 3)8+1 4)3+3+6 Тебе нужно сопоставить так что бы полулся один и тот же ответ в перврм прммере ответ 12 во втором 9 в третьем тоже 9 в четвертом 12 Получается первый и четвертый примеры; второй и третий Тебе нужно сосчитать сумму цифр каждой карточки и найти одинаковые ответы
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