Загадали двузначное число, в котором сумма цифр равна наибольшему однозначному ч??слу, а число десятков на два меньше этой суммы. Какое это число? варианты-63, 36, 72, 18, 76
Математика
Загадали двузначное число, в котором сумма цифр равна наибольшему однозначному ч??слу, а число десятков на два меньше этой суммы. Какое это число? варианты-63, 36, 72, 18, 76
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72 . 7+2 = 9 (сумма). 9-2=7 (десятки)
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