Загадали двузначное число, в котором сумма цифр равна наибольшему однозначному ч??слу, а число десятков на два меньше этой суммы. Какое это число? варианты-63, 36, 72, 18, 76

Математика

Загадали двузначное число, в котором сумма цифр равна наибольшему однозначному ч??слу, а число десятков на два меньше этой суммы. Какое это число? варианты-63, 36, 72, 18, 76

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