Запиши предложения с однородными членами в том порядке , в каком даны схемы. Не забывай ставить знаки препинания. По волге день и ночь плывут пороходы. Пыхтят буксиры дымят тянут на катанах за собой баржи везут разные грузы ил...
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Запиши предложения с однородными членами в том порядке , в каком даны схемы. Не забывай ставить знаки препинания. По волге день и ночь плывут пороходы. Пыхтят буксиры дымят тянут на катанах за собой баржи везут разные грузы или тащат длинные плоты. Я соскочил с плота вплавь добрался до берега и подбежал к старику. Гром громыхнул и неуклюже покатился над лесом. Ветер свистел за окнами срывал с веток последние листья. И деревья и поле и река сияют таинственным блеском в свете луны. Схемы : О,О О и О О и О и О и О и О О, О и О О,О,О,О или О
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Ветер свистел за окнами, срывал с веток последние листья. 2) По волге день и ночь плывут пароходы. 3) тут такого нет 4) И деревья, и поле, и река сияют таинственным блеском в свете луны. 5) Я соскочил с плота, вплавь добрался до берега и подбежал к старику. 6) Пыхтят буксиры, дымят, тянут на катанах за собой баржи, везут разные грузы или тащат длинные плоты.
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