Запиши прилагательные из словосочетаний в два столбика 1)прилагательные которые ??одились прилагательными 2)прилагательные которые образованы от основы существительных:лохматый пес ватный тампон хороший человек огуречный расс...
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Запиши прилагательные из словосочетаний в два столбика 1)прилагательные которые ??одились прилагательными 2)прилагательные которые образованы от основы существительных:лохматый пес ватный тампон хороший человек огуречный рассол веселый щенок мокрый паркет аптечный киоск песочные часы черничное варенье тусклый свет теплый воздух сладкое яблоко табачный дым кулачный бой капустный салат горький перец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лохматый пес, хороший человек, веселый щенок, мокрый паркет, тусклый свет, теплый воздух, сладкое яблоко, горький перец- относится к1., а остальные ко 2.
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