Запиши слова по образцу.утка - уточка.ночь,грибы,дочь,цветы, сказка,ветка

Русский язык
Запиши слова по образцу.утка - уточка.ночь,грибы,дочь,цветы, сказка,ветка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночь-ночка,  гриб - грибочек,  дочь - доченька, цветы - цветочки, сказка - сказочка, ветка - веточка. Уменьшительно ласкательные слова
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