Запиши слова в два столбика 1.глаголы в форме единственного числа 2.глаголы в форме множественного числа. говорю. решаем.поём.прочитать.запомнят. присылают.рассказывают.переделать.говорят.поёт.рассказываеш.подойти.запомнит.р...

Русский язык
Запиши слова в два столбика 1.глаголы в форме единственного числа 2.глаголы в форме множественного числа. говорю. решаем.поём.прочитать.запомнят. присылают.рассказывают.переделать.говорят.поёт.рассказываеш.подойти.запомнит.решаете.присылаем
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ед число говорю прочитать переделать поет рассказываешь подойти запомнит  остальные множ число 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите 15^1/3•3^2/3•(0,2)^1/3
Ответить
Математика
Запишите формулу частного от деления суммы чисел а и b на удвоенную разность их ув??личенную на учетверенную разность чисел а и b
Ответить
Русский язык
ДОБРЫЕ ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!!!Допишите предложения,вставивнужные слова из слов для выбора. ДАЮ 15 Балов.
Ответить
Математика
Сравните срочно пж |6,7|
Ответить
Алгебра
3c(c-2)-(c-3)×(c-1) упростить выражение
Ответить