Запиши слова в два столбика 1.глаголы в форме единственного числа 2.глаголы в форме множественного числа. говорю. решаем.поём.прочитать.запомнят. присылают.рассказывают.переделать.говорят.поёт.рассказываеш.подойти.запомнит.р...
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Запиши слова в два столбика 1.глаголы в форме единственного числа 2.глаголы в форме множественного числа. говорю. решаем.поём.прочитать.запомнят. присылают.рассказывают.переделать.говорят.поёт.рассказываеш.подойти.запомнит.решаете.присылаем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ед число говорю прочитать переделать поет рассказываешь подойти запомнит остальные множ число
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Математика