Запиши словосочетания в два столбика в зависимости от правил написания имен прил??гательных
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Запиши словосочетания в два столбика в зависимости от правил написания имен прил??гательных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик 2 столбик вечный огонь, чудный день, конечная остановка, шинный завод, удачный ответ, чудесное путешествие, отличный чертёж. живой уж.
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