Запиши вместо многоточия соответствующую разрядную единицу 10ед.=, 10дес, 10 сот, 10 тыс, 10 дес.тыс, 10 сот.тыс, 10 млн, 10 дес млн., 10 сот. млн
Математика
Запиши вместо многоточия соответствующую разрядную единицу 10ед.=, 10дес, 10 сот, 10 тыс, 10 дес.тыс, 10 сот.тыс, 10 млн, 10 дес млн., 10 сот. млн
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 ед = 1 дес, 10 дес = 1 сот, 10 тыс = 1.000 дес или 100 сот, 10 дес тыс = 10.000 дес или 1.000 сот, 10 сот тыс = 10 млн дес или 10.000 тыс сот, а дальше я не знаю
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