Запишите частное в виде десятичной дроби

Математика
Запишите частное в виде десятичной дроби
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Гость:
1)0,62)69,23)0,0084)0,7815)896,346)6,83

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