Запишите число которое является делителем 45 и кратным 5 ; делителем 92 и кратным 23 ; ??елителем 120 и кратным 30 .

Алгебра
Запишите число которое является делителем 45 и кратным 5 ; делителем 92 и кратным 23 ; ??елителем 120 и кратным 30 .
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Гость:
Это следующие числа: 15 46 60
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