Запишите наибольшее и наименьшее числа, используя цифру 3, цифру 8, три цифры 2 и запятую. Найдите сумму и разность этих чисел. Как изменятся результаты сложения и вычитания, если каждое из записанных вами чисел увеличить в 10 ...

Математика

Запишите наибольшее и наименьшее числа, используя цифру 3, цифру 8, три цифры 2 и запятую. Найдите сумму и разность этих чисел. Как изменятся результаты сложения и вычитания, если каждое из записанных вами чисел увеличить в 10 раз, уменьшить в 10 раз? Спасибо!

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