Запишите наибольшее и наименьшее числа, используя цифру 3, цифру 8, три цифры 2 и запятую. Найдите сумму и разность этих чисел. Как изменятся результаты сложения и вычитания, если каждое из записанных вами чисел увеличить в 10 ...

Математика
Запишите наибольшее и наименьшее числа, используя цифру 3, цифру 8, три цифры 2 и запятую. Найдите сумму и разность этих чисел. Как изменятся результаты сложения и вычитания, если каждое из записанных вами чисел увеличить в 10 раз, уменьшить в 10 раз? Спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наименьшее число 2,2238 Наибольшее - 8322,2 8322,2+2,2238=8324,4238 8322,2-2,2238=8319,9762
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