Запишите наибольшее и наименьшее числа, используя цифру 3, цифру 8, три цифры 2 и запятую. Найдите сумму и разность этих чисел. Как изменятся результаты сложения и вычитания, если каждое из записанных вами чисел увеличить в 10 ...
Математика
Запишите наибольшее и наименьшее числа, используя цифру 3, цифру 8, три цифры 2 и запятую. Найдите сумму и разность этих чисел. Как изменятся результаты сложения и вычитания, если каждое из записанных вами чисел увеличить в 10 раз, уменьшить в 10 раз? Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наименьшее число 2,2238 Наибольшее - 8322,2 8322,2+2,2238=8324,4238 8322,2-2,2238=8319,9762
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В 18веке путешествие из Петербурга в Москву занимало 4суток. сейчас скорый поезд идёт 5ч20мин.Во сколько раз быстрее можно доехать сейчас