Заполни таблицу,если a и b стороны прямоугольника,s его площадь,p его периметр.1) a-21 м,b-15м,s и p неизвестны.2)a-4м,b-?м,s-168м в кв.,p-?м.3)a-?м,b-20м,s-?м в кв.,p-110м.4)a-43м,b-?м,s-?м в кв.,p-172м.
Математика
Заполни таблицу,если a и b стороны прямоугольника,s его площадь,p его периметр.1) a-21 м,b-15м,s и p неизвестны.2)a-4м,b-?м,s-168м в кв.,p-?м.3)a-?м,b-20м,s-?м в кв.,p-110м.4)a-43м,b-?м,s-?м в кв.,p-172м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=ab, P=2*(a+b) 1. S=315, P= 2*(15+21)=2*36=72 2. 168=4b, b=42, P=2*(4+42)=96 3. P=2(a+b), 110=2*(a- +20), 110=2a+20, 2a=90, a=45, S=45*20=900 4. 172=2(43+b), 2b=86, b=43, S=43*43=1849
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