Заполни таблицу,если a и b стороны прямоугольника,s его площадь,p его периметр.1) a-21 м,b-15м,s и p неизвестны.2)a-4м,b-?м,s-168м в кв.,p-?м.3)a-?м,b-20м,s-?м в кв.,p-110м.4)a-43м,b-?м,s-?м в кв.,p-172м.

Математика

Заполни таблицу,если a и b стороны прямоугольника,s его площадь,p его периметр.1) a-21 м,b-15м,s и p неизвестны.2)a-4м,b-?м,s-168м в кв.,p-?м.3)a-?м,b-20м,s-?м в кв.,p-110м.4)a-43м,b-?м,s-?м в кв.,p-172м.

Автор: Гость