Заранее спасибо . :)

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Погода была прекрасНая. Ребята собирают лекарствеННые растения. В нашей школе в канун празднования Дня Победы состоялась запланироваННая встреча с ветеранами. На моем деревяННОм столе всегда порядок.На суде были представлены   веществеННые доказательства. Мы побывали в знаменитой картиННой галерее.Мои друзья любят загорать на песчаНом  берегу этого озера. Яркие весеННие впечатления никогда не забываются. На стол поставили глиняНый кувшин с апельсиНовым соком.Меня разбудил экстреННый звонок.
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