Заранее спасибо . :)

Гость: Гость:

Погода была прекрасНая. Ребята собирают лекарствеННые растения. В нашей школе в канун празднования Дня Победы состоялась запланироваННая встреча с ветеранами. На моем деревяННОм столе всегда порядок.На суде были представлены веществеННые доказательства. Мы побывали в знаменитой картиННой галерее.Мои друзья любят загорать на песчаНом берегу этого озера. Яркие весеННие впечатления никогда не забываются. На стол поставили глиняНый кувшин с апельсиНовым соком.Меня разбудил экстреННый звонок.