Заранее спасибо . :)
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Заранее спасибо . :)
Ответ(ы) на вопрос:
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Погода была прекрасНая. Ребята собирают лекарствеННые растения. В нашей школе в канун празднования Дня Победы состоялась запланироваННая встреча с ветеранами. На моем деревяННОм столе всегда порядок.На суде были представлены веществеННые доказательства. Мы побывали в знаменитой картиННой галерее.Мои друзья любят загорать на песчаНом берегу этого озера. Яркие весеННие впечатления никогда не забываются. На стол поставили глиняНый кувшин с апельсиНовым соком.Меня разбудил экстреННый звонок.
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