Здравствуйте помогите пожалуйста решить. Сколько минут в промежутке между: а)половиной девятого и без четверти девять;б)половиной шестого и четвертью седьмого;в)четвертью восьмого и половиной восьмого;г)четвертью десятого и дес...
Математика
Здравствуйте помогите пожалуйста решить. Сколько минут в промежутке между: а)половиной девятого и без четверти девять;б)половиной шестого и четвертью седьмого;в)четвертью восьмого и половиной восьмого;г)четвертью десятого и десятью; д) тремя часами и четвертью пятого;е)двенадцатью и четвертью первого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8ч45м - 8ч30м = 525м - 510м =15м 6ч15м - 5ч30м = 375м - 330м =45м 7ч30м - 7ч15м = 450м - 435м =15м 10ч - 9ч15м = 600м-555м =45м 4ч15м - 3ч = 255м - 180м =75м 12ч15м - 12ч = 735м - 720м =15м
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