Здравствуйте помогите пожалуйста решить. Сколько минут в промежутке между: а)половиной девятого и без четверти девять;б)половиной шестого и четвертью седьмого;в)четвертью восьмого и половиной восьмого;г)четвертью десятого и дес...

Математика

Здравствуйте помогите пожалуйста решить. Сколько минут в промежутке между: а)половиной девятого и без четверти девять;б)половиной шестого и четвертью седьмого;в)четвертью восьмого и половиной восьмого;г)четвертью десятого и десятью; д) тремя часами и четвертью пятого;е)двенадцатью и четвертью первого.

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