Земная кора характеристика

Гость: Гость:

У нашей земли есть оболочки ,а это-литосфера,биосфера,гидросфера,атмосфера.Мы всегда хотели узнать что находится внутри нашей планеты.На сегодня мы узнали что земной шар состоит из 3 элементов-Ядро,мантия,земная кора.Про земную кору известно что она бывает материковая и океаническая.Земная кора достигает длину 30-40 , а под горами 70 км.Океаническая гора на много меньше всего лишь 3-5 км.В материковой коре есть 3 слоя осадочный,гранитный и базальтовый..Океаническая кора имеет 2 слоя:осадочный и базальтовый.