Земная кора характеристика

География
Земная кора характеристика
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У нашей земли есть оболочки ,а это-литосфера,биосфера,гидросфера,атмосфера.Мы всегда хотели узнать что находится внутри нашей планеты.На сегодня мы узнали что земной шар состоит из 3 элементов-Ядро,мантия,земная кора.Про земную кору известно что она бывает материковая и океаническая.Земная кора достигает длину 30-40 , а под горами 70 км.Океаническая гора на много меньше всего лишь 3-5 км.В материковой коре есть 3 слоя осадочный,гранитный и базальтовый..Океаническая кора имеет 2 слоя:осадочный и базальтовый.
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