Женя вскочила,откинула волосы,одёрнула помятый сарафанчик,взяла со стола ключ,не??тправленную телеграмму и хотела бежать. ~~~~~~~ Подчеркните его грамматическую основу!

Русский язык

Женя вскочила,откинула волосы,одёрнула помятый сарафанчик,взяла со стола ключ,не??тправленную телеграмму и хотела бежать. ~~~~~~~ Подчеркните его грамматическую основу!

Автор: Гость