Женя вскочила,откинула волосы,одёрнула помятый сарафанчик,взяла со стола ключ,не??тправленную телеграмму и хотела бежать. ~~~~~~~ Подчеркните его грамматическую основу!
Русский язык
Женя вскочила,откинула волосы,одёрнула помятый сарафанчик,взяла со стола ключ,не??тправленную телеграмму и хотела бежать. ~~~~~~~ Подчеркните его грамматическую основу!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что? Женя - подлежащее Что сделала? вскочила, откинула, одернула, взяла, хотела, бежать - сказуемое
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