Жил-был мальчик.он был очень трусливый но однажды ...
Литература
Жил-был мальчик.он был очень трусливый но однажды ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он пошел на речку искупаться, и встретил большого и страшно для других пса.Он ему казался милым и смешным.И.Т.Д и.т.п
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