Зимой легковой автомобиль на 1 км пути расходует 87 г бензина, а летом - 80 г. На сколь??о граммов бензина меньше расходует автомобиль летом на 100 км пути, чем зимой?
Математика
Зимой легковой автомобиль на 1 км пути расходует 87 г бензина, а летом - 80 г. На сколь??о граммов бензина меньше расходует автомобиль летом на 100 км пути, чем зимой?
Ответ(ы):
Гость:
Решаем быстро и точно. Сначала РАЗНОСТЬ расхода и сразу ответ (80-87) г/км *100 км = - 7*100 = -700 г/100км ОТВЕТ: Летом на 700 г на 100 км меньше
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