Зимой легковой автомобиль на 1 км пути расходует 87 г бензина, а летом - 80 г. На сколь??о граммов бензина меньше расходует автомобиль летом на 100 км пути, чем зимой?

Математика

Зимой легковой автомобиль на 1 км пути расходует 87 г бензина, а летом - 80 г. На сколь??о граммов бензина меньше расходует автомобиль летом на 100 км пути, чем зимой?

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