Значение водорослей?
Биология
Значение водорослей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одоросли поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород. Человек получает йод, спирт, целлюлозу, уксусную кислоту и другие продукты из водорослей. Водорослииспользуют как удобрение и употребляют на корм скоту. Из водорослей получают вещество, необходимое в кондитерских изделиях- агар-агар. Особенно часто в пищу идёт ульва, ламинария , порфира..
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