Зная что с 1 февраля в каждую из трех аптек города каждую неделю привозят 4500 упаковок новых витаминов ответь на следующие вопросы 1 каждую неделю аптека номер один продает 3750 упаковок витаминов. сколько упаковок витаминов н...

Гость: Гость:

1) каждую неделю аптека номер один продает 3750 упаковок витаминов. Сколько упаковок витаминов накопится в аптеке номер один за февраль? Если предположить, что витамины завезли 1 февраля в пн., тогда в феврале выходит полных 4 недели: 1. каждую неделю привозят 4500 упаковок новых витаминов, тогда за 4 недели: 4500*4=18000 (упаковок) – завозят в аптеку № 1 за февраль. 2. каждую неделю аптека № 1 продает 3750 упаковок, значит за 4 недели она продаст: 3750*4=15000 (упаковок) 3. Количество упаковок, которые накопятся за февраль составляет: 18000-15000=3000 (упаковок) Ответ: 3000 упаковок витаминов накопится за февраль в аптеке №1 2) каждый день аптека номер два продает 630 упаковок витаминов. Сколько упаковок витаминов накопится в аптеке номер два за февраль? Если предположить, что в феврале 28 дней (невысокосный год): 1. 630*28=17640 упаковок продают аптека №2 за февраль 2. 18000 – 17640=360 (упаковок) – накопится в аптеке № 2 за февраль Ответ: в аптеке № 2 за февраль накопится 360 упаковок витаминов. 3) каждый месяц аптека номер три продает по 17500 упаковок витаминов. Через сколько недель в аптеке номер три накопится недельное количество привоза витаминов? 1. 17500:4=4375 (упаковок) – в неделю продают аптека №3 2. 4500-4375=125 (упаковок) – накапливается за неделю в аптеке №3 3. 4500:125=36 (недель) – в аптеке №3 накопится недельное количество привоза, т.е. 4500 упаковок. Ответ: за 36 недель (9 месяцев) – в аптеке №3 накопится недельное количество привоза.