Звуко-буквенный разбор слова ШЁЛ
Русский язык
Звуко-буквенный разбор слова ШЁЛ
Ответ(ы):
Гость:
Шел-1 слог Ш-(ш)-согл,тв,глух Е-(о)-гласн,ударн Л-(л)-согл,тв,звонкий
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