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География (Экономическая)
География (Экономическая)
Зачем искусственно создали город-столицу Бразилиа?
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География (Экономическая)
Какаие предпосылки возникновения экономики в период средиземноморской колонизации?
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География (Экономическая)
кто знает зачем столицу Казахстана перенесли в Астану?
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География (Экономическая)
Направления экономической географии
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География (Экономическая)
какие факторы влияют на размещение производства в эпоху научно-технической революции
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География (Экономическая)
Основные черты научно-технической революции
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География (Экономическая)
как разделяются рекреационные ресурсы?
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География (Экономическая)
Пути преодоления дефицита пресной воды
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География (Экономическая)
Основные чертыи современной урбанизации
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География (Экономическая)
принципы размещения производственных сил
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География (Экономическая)
Теократическая монархия что это?
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География (Экономическая)
Основные принципы районирования
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География (Экономическая)
Что такое «фискальный обрыв»?
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География (Экономическая)
Зачем была создана новая столица Бразилии?
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