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Геология
Геология
Состав органической части грунтов
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Геология
Способы определения направления движения грунтовой воды
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Геология
Выветривание горных пород
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Геология
Что такое дизъюнктивные дислокации
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Геология
какие существуют виды метаморфизма
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Геология
что такое выветривание. Какие типы выветривания бывают
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Геология
что такое минерал, и на какие классы их подразделяют
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Геология
Отчего зависит цвет бриллианта?
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Геология
Что такое гальмиролиз?
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Геология
осадочные породы
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Геология
Что такое ликвация
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Геология
Географическая оболочка
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