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Культурная антропология
Культурная антропология
основные причины многообразия – факторы расообразования.
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Культурная антропология
3 этапа эволюции человека
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Культурная антропология
Азиатская прародина человека
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Культурная антропология
почему уже не считают неандертальцев нашими предками?
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Культурная антропология
какие версии исчезновения неандертальцев?
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Культурная антропология
чем отличается физическая антропология от культурной?
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