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Машиноведение
Машиноведение
БТГ как расшифровывается и что это?
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Машиноведение
Уравнение Клапейрона - Клаузиуса.
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Машиноведение
что такое теплоемкость
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Машиноведение
Что такое вариатор
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Машиноведение
классификация зубчатых передач
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Машиноведение
Как работает двигатель автомобиля
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