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Нанотехнология
Нанотехнология
физические причины специфики поведения нанообъектов.
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Нанотехнология
В чем причина изменения электрофизических параметров наноматериалов?
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Нанотехнология
Почему считается, что волна де Бройля определяет геометрические параметры нанообъектов?
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Нанотехнология
Почему считается, что волна де Бройля определяет геометрические параметры нанообъектов?
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Нанотехнология
какое применение нанотрубки углеродной?
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Нанотехнология
Что из себя представляет углеродная нанотрубка???
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