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Политология
Политология
Какие черты были характерны для социально-политического развития античной Греции? сочетание личных интересов и интересов государства развитая частная собственность мощный бюрократический аппарат демократические формы правления
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Политология
Какие формы политического действия?
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Политология
перечислите типы политических систем
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Политология
какие геоэкономические предпосылки возникновения империй?
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Политология
Что значит «План ORSEC»?
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Политология
что такое референдум
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Политология
демократический режим это
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Политология
что такое легитимность и делегитимность власти
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Политология
Государство по понятию Платона
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