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Религиоведение
Религиоведение
Кто крестил Русь?
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Религиоведение
Кто или что такое инкубы?
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Религиоведение
что можно отнести к нетрадиционным религиям в России ?
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Религиоведение
Что будет с живым человеком, если ходить в церковь и ставить за его упокой свечки?
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Религиоведение
нравственность c точки зрения религии что это?
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Религиоведение
Изложите основное содержание новозаветной проповеди
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Религиоведение
Кто знает как называется наука о судьбах?
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Религиоведение
Почему мы говорим "хлеб наш насущный"?
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Религиоведение
Почему неделя начинается с понедельника?
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Религиоведение
У соборного комплекса в Кижах 33 главы. Почему?
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Религиоведение
какая разница между православными ритуалами "соборование" и "миропомазание"?
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Религиоведение
Влияние иудаизма на развитие монотеистических религий
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Религиоведение
Что за праздник такой новый День Святого Патрика?
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Религиоведение
Что значит Соборование?
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Религиоведение
"Посыпать голову пеплом" откуда пошло это выражение и что оно значит?
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Религиоведение
что означает термин мормон?
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Религиоведение
Что такое язычество?
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Религиоведение
какие 3 основные мировые религии?
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Религиоведение
Почему на масленицу нельзя есть мясо?
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Религиоведение
Ламаизм это
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Религиоведение
На каком континенте зародились мировые религии?
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