Языки

Языки
скласти 5 -7 речень на тему власна кімната на англійській
Ответить
Языки
Никто не отвечает. И не делает исполнителем
Ответить
Языки
1 прислівя про пісню подскажите
Ответить
Языки
Звуковий аналіз слова лампа
Ответить
Языки
Що створювалися колективно? 1)Мiфи 2) легенди 3) перекази?
Ответить
Языки
До службових частин мови належать...
Ответить
Языки
10 прикметиків із апострофом на букви б,п,в,м,ф,і,я,ю,є,ї
Ответить
Языки
Написати лист близькому родичу уживаючи звертання та вставні слова
Ответить
Языки
Твир на тему вир своим очам а не чужим речам
Ответить
Языки
Помогите пожалуйста! Виготовлений, вiдродження, виголошене . Запишить цi дiєприкметники в родовому , знахiдному та орудному вiдмiнках. Якщо є паралельнi форми наведiть їх.
Ответить
Языки
Потрібен текст,публіцистичного стилю!Для 7-ого класу.5-7 речень!
Ответить
Языки
Синонім і антонім до слова смішно
Ответить
Языки
Твір-переказ "У батьківській хаті"
Ответить
Языки
Слово з одним коренем двома префіксами та одним закінченням
Ответить
Языки
Помогите пожалуйста! Срочно! Вставь слова в песню: P.s. там где я буду ставить трех точье это означает что нужно вставить слово, а еще я пишу на украинском если не понимаете у
Ответить
Языки
Слова з префіксом пре і при 5 слів
Ответить
Языки
Бувати, приймати,наситиш,взнаеш,поховаеш,вилізеш,зводить,вдержиш,бродить,ходить,виплачеш -визначити час,особу,мн чи одн?
Ответить
Языки
Два предложений с словом дизайнер
Ответить
Языки
HELP !!!!! Коротке висловлювання ( 5-7 речень ) на тему " Чому я обираю здоровий спосiб життя ? "
Ответить
Языки
Зробити фонетичний розбір слів "пастись" та "болітце"
Ответить
Языки
Срочно 10 речень з укр моови про дружбу
Ответить
Языки
Потрібно 6 речень! зі словами: батько, ніч, хмари. 2 речення до кожно слова, щоб спочатку слово було іменником, а потім звертання до цього слова!
Ответить
Языки
СРОЧНО!!!Скласти речення з словами : де-не-де, як-не-як, пліч-о-пліч, віч-на-віч, тет-а-тет, будь-що-будь, коли-не коли.
Ответить
Языки
Твір міркування дуб незвичайне дерево
Ответить
Языки
Скласти текст есе бібліотека це дім де живуть книжки 3 клас
Ответить