Языки
Помогите пожалуйста! Виготовлений, вiдродження, виголошене . Запишить цi дiєприкметники в родовому , знахiдному та орудному вiдмiнках. Якщо є паралельнi форми наведiть їх.
Помогите пожалуйста! Срочно! Вставь слова в песню: P.s. там где я буду ставить трех точье это означает что нужно вставить слово, а еще я пишу на украинском если не понимаете у
Бувати, приймати,наситиш,взнаеш,поховаеш,вилізеш,зводить,вдержиш,бродить,ходить,виплачеш -визначити час,особу,мн чи одн?
Потрібно 6 речень! зі словами: батько, ніч, хмари. 2 речення до кожно слова, щоб спочатку слово було іменником, а потім звертання до цього слова!
СРОЧНО!!!Скласти речення з словами : де-не-де, як-не-як, пліч-о-пліч, віч-на-віч, тет-а-тет, будь-що-будь, коли-не коли.