Менеджмент
- Реферат: Опасные мифы инвестиционной оценки
- Реферат: Делегирование в системе управленческих действий
- Реферат: Бизнес-инжиниринг. Не роскошь, а средство управления
- Реферат: Технологии «сильного мышления» для менеджера
- Реферат: Искусство допроса
- Реферат: Укрощенный хаос: истоки риск-менеджмента
- Реферат: Инвестиции в боулинг-клубы
- Реферат: Инструмент современного бизнеса
- Реферат: Притчи о среднем менеджменте
- Реферат: Управление структурированным интервью
- Реферат: Преимущества работы на фондовой бирже без посредников
- Реферат: Три модели русского менеджмента
- Реферат: Типичные проблемы постановки маркетинга
- Реферат: Менеджер нашего времени
- Реферат: Теория трилистника, или лизинг персонала
- Доклад: Что такое проект и как им управлять
- Реферат: Маркетинг в некоммерческой сфере: теоретический аспект
- Дипломная работа: Сущность феномена "фирменная марка" (брэнд): к онтологии маркетинга
- Реферат: Использование наступательных стратегий для сохранения конкурентного преимущества
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