Музыка
- Доклад: Русская музыка
- Доклад: Алан Стивелл
- Реферат: Симфоническое и камерное творчество Танеева
- Реферат: Камерно-вокальное творчество Танеева
- Доклад: С. И. Танеев. Черты стиля
- Реферат: Кантаты и оперное творчество Танеева
- Реферат: Симфоническое творчество Скрябина. "Божественная поэма"
- Реферат: Симфоническое творчество Скрябина
- Реферат: "Прометей" Скрябина. Свето-музыкальная концепция.
- Доклад: Вокально-симфонические сочинения Рахманинова
- Доклад: С.В. Рахманинов - черты стиля
- Реферат: Фортепианный концерт в творчестве Рахманинова
- Реферат: Романсы Рахманинова
- Реферат: Симфоническое творчество Рахманинова
- Реферат: Колебательные движения. Восприятие звуковых колебаний
- Реферат: "Времена года" Антонио Вивальдир
- Реферат: О звуковысотной организации ладотональных систем
- Доклад: Симфоническое творчество Глазунова
- Реферат: Математические строи
- Реферат: Универсальный музыкальный строй