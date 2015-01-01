Политология
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- Реферат: Россия на пороге 21 века
- Реферат: Почему в России не уважают законы
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- Доклад: Глобализация и национальная идентичность
- Реферат: Понятие государственного террора
- Реферат: Труд - трудовые отношения - профсоюзы
- Реферат: Партийное строительство в России на рубеже тысячелетий
- Доклад: Местное самоуправление как институт гражданского общества
- Реферат: Опасности президентства
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