Сочинение А. Блок и Е. Есенин являются великими поэтами России

«. . . Я и Цезарь — будем оба В веках равны перед судьбой. . . » - эти слова описывали поэтов.

Творчество двух этих людей являлось поэтической эпохой, а также эпохой прошлого времени, которая оказала сильное влияние на всю поэзию современного мира.

Вкус Александра формировался благодаря тому, что происходило влияние традиций русской классики, которая является почетной в семье, где воспитывался его дед. Творчество Блока можно разделить на три этапа.

Начало его пути происходило в 1898-1904 годах и он увлекался философскими произведениями В. Соловьева, поэтому в стихотворениях, написанных в раннем возрасте, присутствовала идея Соловьева о Мировой душе, Вечной жене, которая вобрала в себя не только любовь, но и красоту, гармонию и являлась источником духовности для всего живого, а также преобразовывала действительность поэта.

Когда Блок искал идеал, он присутствовал в реальном мире, старые мотивы служили помощью для новых рифм, появлялись новые стихотворения, написанные в этот период, которые оказывались лиричными и проникали любовью ко всему живому.

Вследствие этих событий Блок встает на высшую ступень, которая позволяет понимать реальный мир и прощается с символизмом из-за трагического разочарования и потери ценностей, которые были присущи ему ранее. Впечатления, которые он получил от первой русской революции, дали ему толчок для написания стихотворений о Родине.

С 1906-1907 года происходил период, в котором Блок переоценивал ценности в своей жизни и творчестве, появлялась новая ветвь его дальнейшего развития. Он описывает культуру, современных поэтов, его беспокоит проблема, которая связана с ролью искусства в жизни общества.

Спустя 10 лет Блок писал немного, самым продолжительным его произведением стала поэма «Двенадцать», которую переводили на множество других языков, а также «Пушкинскому Даму», где поэт описывает прощание с жизнью, всем, что он считал самым дорогим.

Блок говорил о Есенине такими словами: «Сергей Есенин появился в русской литературе внезапно, как появляются кометы в небе», он являлся тонким лириком, певцом русской природы и занимал особое место в литературе, его произведения использовали в качестве песен.

Дар Есенина формировался под влиянием устного народного творчества, его первые стихи наполнялись образами, связанными с Библией и в них присутствуют молитвы христиан.

Есенин, описывая природу, восторженно признавал, что: «Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к Родине. Чувство родины — основное в моем творчестве» и он был доволен тем, что был близок к народу.

Он в своих стихотворениях описывал мечту о счастье, которое испытывает человек, грусть, когда он становится хрупким и не может достичь нужных и поставленных целей в жизни – все это Есенин писал в своих первых произведениях. Восторг Есенина переносился и на революцию, он считал, что она способна облегчить жизнь крестьянам, но когда лицезрел голод, разруху, переворот, происходящий после нее, вселяли в душу Есенина смятение. Он был растерян, и это вызывало тяжелую и творческую проблему.

В 1924-1925 годах после того, как произошло переосмысление от революции, произошедшей в Советской стране, у Есенина случился подъем, который приводит к выпуску сразу же нескольких поэм.

Творчества Блока и Есенина не являются похожими, но имеют много общего в вопросах, связанных с Родиной, Россией, они одинаково понимали значение революции и у обоих присутствовали строки, связанные с природой, любовью.

Трагическая судьба этих поэтов связана с большой напряженностью, которая присутствовала в их жизни. Есенин погиб в 30-летнем возрасте, а за четыре года до него ушел и Блок.

Эти поэты способствовали тому, что русская поэзия встала на новую, высшую ступень и для нее открылись новые пути развития.