Алеша Бесконвойный

Его звали-то не Алеша, он был Костя Валиков, но все в деревне звали его Алешей Бесконвойным. А звали его так вот за что: за редкую в наши дни безответственность, неуправляемость. Впрочем, безответственность его не простиралась беспредельно: пять дней в неделе он был безотказный работник, больше того -- старательный работник, умелый (летом он пас колхозных коров, зимой был скотником -- кочегарил на ферме, случалось -- ночное дело -- принимал, телят), но наступала суббота, и тут все: Алеша выпрягался, Два дня он не работал в колхозе: субботу и воскресенье. И даже уж и забыли, когда это он завел такой порядок, все знали, что этот преподобный Алеша "сроду такой" -- в субботу и воскресенье не работает- Пробовали, конечно, повлиять на него, и не раз, но все без толку. Жалели вообще-то: у него пятеро ребятишек, из них только старший добрался до десятого класса, остальной чеснок сидел где-то еще во втором, в третьем, в пятом. . . Так и махнули на него рукой. А что сделаешь? Убеждай его, не убеждай -- как об стенку горох. Хлопает глазами. . . "Ну, понял, Алеша?" -- спросят. "Чего?" -- "Да нельзя же позволять себе такие вещи, какие ты себе позволяешь! Ты же не на фабрике работаешь, ты же в сельском хозяйстве! Как же так-то? А?" -- "Чего?" -- "Брось дурачка из себя строить! Тебя русским языком спрашивают: будешь в субботу работать?" -- "Нет. Между прочим, насчет дурачка -- я ведь могу тоже. . . дам в лоб разок, и ты мне никакой статьи за это не найдешь. Мы тоже законы знаем. Ты мне оскорбление словом, я тебе -- в лоб: считается -- взаимность". Вот и поговори с ним. Он даже на собрания не ходил в субботу.

Что же он делал в субботу?

В субботу он топил баню. Все. Больше ничего. Накалял баню, мылся и начинал париться. Парился, как ненормальный, как паровоз, по пять часов парился! С отдыхом, конечно, с перекуром. . . Но все равно это же какой надо иметь организм! Конский?

В субботу он просыпался и сразу вспоминал, что сегодня суббота. И сразу у него распускалась в душе тихая радость. Он даже лицом светлел. Он даже не умывался, а шел сразу во двор -- колоть дрова.

У него была своя наука -- как топить баню. Например, дрова в баню шли только березовые: они дают после себя стойкий жар. Он колол их аккуратно, с наслаждением. . .

Вот, допустим, одна такая суббота.

Погода стояла как раз скучная -- зябко было, сыро, ветрено -- конец октября. Алеша такую погоду любил. Он еще ночью слышал, как пробрызнул дождик -- постукало мягко, дробно в стекла окон и перестало. Потом в верхнем правом углу дома, где всегда гудело, загудело -- ветер наладился. И ставни пошли дергаться. Потом ветер поутих, но все равно утром еще потягивал -- снеговой, холодный.

Алеша вышел с топором во двор и стал выбирать березовые кругляши на расколку. Холод полез под фуфайку. . . Но Алеша пошел махать топориком и согрелся.

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